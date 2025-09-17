Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın katılımıyla “Eunomia 2025” kod isimli askeri tatbikat Güney Kıbrıs açıklarında gerçekleştiriliyor.

Rum radyosu tatbikatın, katılımcı kuvvetler arasında birlikte hareket etme kabiliyetinin ve iş birliğinin derinleştirilmesi hedefini güttüğünü duyurdu.

“Doğu Akdeniz’de seyir serbestisinin ve istikrarın ileri götürülmesi ve Deniz Hukuku’nun güvenceye alınması” mesajını verdiği öne sürülen tatbikatın bugünkü programında hava-deniz operasyonları, asimetrik harp, arama-kurtarma ve sivil tahliyesi egzersizleri yer alıyor.

Rum medyası Doğu Akdeniz’de 11 Eylül’de başlayan ve 18 Eylül’e kadar devam edecek tatbikatın sevk ve idaresini bu yıl Güney Kıbrıs ve Fransa’nın yürüttüğü bilgisini verdi.