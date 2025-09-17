Rum Meclisi Göçmenler Komitesi dün gerçekleştirdiği toplantıda Rumların, KKTC’deki eski mallarının kullanım kaybı tazmini için “ulusal fon” kurulmasına ilişkin yasa tasarısı konusunu ele aldığı, Maliye Bakanlığının ise tutumunu değiştirerek öneride bulunduğu belirtildi.

Althia gazetesi “Kullanım Kaybı Fonu Konusunda Hükümetten Geri Adım-Meclis Göçmenler Komitesinde İşgal Altındaki Topraklarla İlgili Toplantı” başlıklı haberinde Göçmenler Komitesinin dünkü toplantısında Maliye Bakanlığının, Rum mallarının kullanım kaybı tazmini için ulusal fon kurulması önerisini değiştirerek Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili düzenlemelerin Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu aracılığıyla, 6 ay içerisinde sunulmasını öngören teklifi sunduğunu yazdı.

Habere göre, Meclis Göçmenler Komitesi dün, DİSİ Milletvekilleri Nikos Yeorgios, Kiriaku Hacıyanianni, Marios Mavridis, Ritas Theodoru Superman’ın sunduğu Rum mallarının kullanım kaybı tazmini için “Ulusal Fon” kurulması önerisini ele aldı.

Komite Başkanı Nikos Kettiros, kendilerini ilgilendiren noktanın, göçmenlere KKTC’de eski Rum mallarının kullanım kaybının verilmesi olduğunu belirtti.

Kettiros, göçmen dünyasının 51 yıldır beklediği bu unsuru, uygulamaya hazır olduklarını, hükümetin siyasi tutumunu öğrenmek için, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Rum Başkanlık Müsteşarlığı ile iletişime geçeceklerini ifade etti.

DİSİ Milletvekili Yorgos Karullas, yaklaşık bir hafta önceki toplantıda hükümet ve konuyla ilgili bakanlıkların “Ulusal Fon” kurulması önerisinden yana tavır sergilediğini, bir hafta sonra, Maliye Bakanlığının buna karşı çıktığını, yılda 20 milyon euro şeklinde yorumlanan, devirlerde yüzde 0.4’lük ücretin düzenlemesini önerdiğini belirtti.

DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu, Maliye Bakanlığının, temsilcisi aracılığıyla, fon kurulmasına ve kullanım kaybı amacıyla bir rezerv oluşturma çabasına da karşı çıktığını söyledi.

Yeorgiu, hükümetin bu görüşüne karşı olduklarını da ifade etti.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise ilgili haberi “6 Ay İçinde Uygulanması Gereken İşgal Altındaki Topraklardaki Malların Kullanım Kaybına İlişkin Düzenleme” şeklinde verdi.