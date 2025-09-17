BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin dün Rum Müzakereci Menelaos Menelau ile görüştü, bugün Cumhurbaşkanı Temsilcisi Güneş Onar ile bir araya gelecek.

Alithia’nın haberine göre Menelau ile görüşmesinin ardından yeni kurulan "İki Toplumlu Gençlik Komitesi" üyeleriyle görüştü. Holguin’in bugünkü programında Cumhurbaşkanı Temsilcisi Onar ile görüşmesi dışında Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından restore edilmekte olan mezarlıkları ziyaret de var. Pazartesi günü Rum Ticaret Odası KEVE ile görüşen Holguin yarın da (Perşembe) Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile görüşecek.

Haberde Holguin-Menelau görüşmesi ile ilgili detay verilmedi.