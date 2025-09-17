DİSİ ve DİPA, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın Güney Kıbrıs ziyareti sırasında yaptığı “AB üyesi ülkelerin güvenliğini tehdit eden ya da saldıran ülkelerin, SAFE programını kullanmasına izin verilmeyeceği, SAFE programından yararlanmak isteyen ülkelerin, tüm üye ülkelerin onayını gerektiren savunma anlaşması imzalaması gerektiği” açıklamasını “kutladı.”

Fileleftheros’un haberine göre, DİSİ ve DİPA isimli siyasi partiler açıklama yayımlayarak Costa’nın “Türkiye’ye yönelik” sözlerinden memnuniyet belirtti.

DİSİ Costa’nın, SAFE programının üçüncü ülkelerin katılımına açık olduğu ancak üçüncü ülkelerin AB üye devletlerinin güvenliğine tehdit oluşturmaması gerektiği sözlerini hatırlatarak, Güney Kıbrıs’ın da AB üyesi olmakla birlikte “Türkiye’nin işgali altında bulunduğunu” öne sürdü.

DİSİ “uluslararası hukuku, insan haklarını sistemli şekilde ihlal etmekle, Maraş’ta, ara bölgede, MEB’de ve Ege’de emrivakiler yaratmakla” suçladığı Türkiye’nin “Avrupa savunma ve güvenlik mimarisinde yeri olmadığını” iddia etti.

DİPA ise, Türkiye’ye yönelik “net mesajlar" veren Antonio Costa’nın Güney Kıbrıs ziyaretinin “özlü bir siyasi hedef taşıdığı” görüşünü ortaya koydu.

-“NATO Türkiye’nin yoluna halı seriyor”

Aynı gazete “Türkiye’ye NATO Halısı” başlıklı haberinde, üçüncü ülkelerin de katılabileceği SAFE programına katılıma getirilen “emniyet supaplarının” Türkiye’nin katılımına engel olduğunu ancak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Türkiye’nin “yoluna halı sermekte olduğunu” yazdı.

NATO Genel Sekreteri’nin daha önce de AB üyesi ülkelerini Türkiye ile savunma iş birliği yapmaya cesaretlendirmeye çalıştığını yazan gazete, Rutte’nin, önceki müdahalelerinin aksine, son Coreper (27 AB büyükelçisi) toplantısında bu konuda doğrudan Türkiye’ye güven oyu istediğine işaret etti.

Haberde, Rutte’nin bu müdahalesinin, Komisyon’un, Türkiye’nin SAFE programına katılım başvurusu yaptığını doğrulaması ile eşzamanlı gerçekleştiğine dikkat çekti.