Yabancı uyruklu paket servisçilere yönelik ırkçı saldırıların yoğunlaştığı Larnaka ELAM’ın “göçmen/sığınmacı” karşıtı protesto yürüyüşüne sahne oluyor. Rum polisi yürüyüş için alarma geçti.

Fileleftheros “Polis ELAM Yüzünden Dronları Seferber Ediyor” başlıklı haberinde polisin, ELAM’ın bu akşam saat 19.00’da “Hurmalar” olarak bilinen Larnaka sahil yolu-Avrupa Meydanı’ndan başlayıp kentin ticaret yollarından geçerek yeniden sahil yolunda son bulacak göçmen/sığınmacı karşıtı yürüyüşü için alarma geçtiğini yazdı.

Habere göre Larnaka Polis Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet’ten 125 personelin görev alacağı yürüyüş polis dronları ve sabit kameralar ile takip edilecek. Bazı Rum haber kaynakları yürüyüş nedeniyle kriz masası da kurulduğuna dikkat çekti.

ELAM tarafından yapılan açıklamada yürüyüşün “yasadışı sığınmacıların suç eylemlerine” yönelik olduğu öne sürüldü. Açıklamada “Son aylarda Larnaka'nın güya refakatçisiz çocuklar -yasadışı sığınmacıların suç faaliyetlerinden mustarip olduğu, yasadışı sığınmacıların kent merkezinde ve ülke genelinde gettolaştıkları diğer yerlerde de güvensiz ortamının yoğun olduğu” iddia edildi.

ELAM Rum yönetiminin göçmen politikasını katılaştırmasını ve suç faaliyetleriyle daha “sert mücadele etmesini” talep ediyor.