Rum Milletvekilleri Nikos Tornaridis ve Kostas Evstatiu, Atina’da AKPM ve Yunan Meclisi tarafından ortaklaşa düzenlenen, sporda güvenliğin, eşitliğin ve katılımcılığın arttırılması konulu bir seminere katıldılar, temaslar gerçekleştirdiler.

Alithia gazetesi, Rum milletvekili ve AKPM’deki Rum heyetin başkanı Nikos Tornaridis ve AKPM üyesi Rum Milletvekili Kostas Evstatiu’nun Atina’da gerçekleştirilen spor konulu bir seminere katıldıklarını yazdı.

Gazete, Rum milletvekillerinin seminer çerçevesinde Yunanistan Meclis Başkanı Konstantinos Tasulas, AKPM Başkanı Teodoros Rusopulos ve AKPM’deki Yunan heyetin Başkanı Dora Bakoyanni’yle Kıbrıs sorunu hakkında temaslar gerçekleştirdiklerini aktardı.