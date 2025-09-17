Rum İçişleri Bakanlığı’nın adı, kriz yönetiminden sorumlu bütün birimleri altında toplayacak şekilde “İçişleri Bakanlığı ve Sivil Koruma Bakanlığı” olarak değiştirildi.

Rum radyosu açıklamayı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının başında yaptığını duyurdu.

Bu değişikliğin, Avrupa standardında ve uluslararası standartlarda, modern ve etkin bir ulusal sivil koruma mekanizması kurulması kapsamında olduğunu belirten Hristodulidis İtfaiye Teşkilatının ve orman koruma görevi yapan Orman Dairesi personelinin İçişleri ve Sivil Koruma Bakanlığı altına taşınacağını da söyledi.