Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptığı görüşme bugünkü Rum basınına da yansıdı.

Haravgi gazetesi “Holguin: Çalışmaya ve Umut Etmeye Devam Edeceğim” başlığıyla aktardığı haberinde, Holguin’in Tatar ile görüşmesinde müzakerelerin yeniden başlaması için iyimserlik ve ısrarla çalışmaya devam edeceği mesajını verdiğini yazdı.

Gazete, Holguin’in iki toplumlu teknik komitelerin önemine işaret ettiğini ve ortak bir gelecek vurgusu yaptığını da kaydetti.

Fileleftheros gazetesi “Holguin Müzakere, Tatar Seçim Derdinde” başlıklı haberinde, Tatar ile Holguin görüşmesinin sadece içerisinde bulunulan dönemde Kıbrıs sorununda esaslı hiçbir gelişme yaşanmayacağını teyit etmek için gerçekleştiğini yazdı.

Kıbrıs Türk tarafının şu an yalnızca 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandığını savunan gazete Tatar’ın görüşmede söylediği tek esaslı şeyin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 26 Eylül’de New York’ta görüşeceği olduğunu belirtti.

Haber, Politis gazetesinde “İç Oyunlar Eşliğinde Görüşme”, Alithia gazetesinde de “Tatar’dan Sandık Öncesi Manevralar” başlığıyla yansıtıldı.