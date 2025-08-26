Güney Kıbrıs’ın, Moldova’nın Avrupa Birliği’ne katılım sürecine destek verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Avrupa Konuları Müsteşarı Marinela Rauna’nın, dün Moldova’nın başkenti Kişinev’de temaslarda bulunduğunu, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve Avrupa Entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Cristina Gherasimov ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Rauna, Gherimasov ile görüşmesinin ardından “X” platformundan yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın 2026 AB dönem başkanlığı ışığında gerçekleştirdiği ziyarette, Moldova’nın AB perspektifine verdikleri desteği teyit ettiklerini ifade etti.

Rauna, Gherimasov ile yaptığı görüşmede, Moldova’nın AB sürecine yönelik bu kritik dönemdeki hedefleri ve zorluklarını da ele aldıklarını belirtti.

Rauna, Güney Kıbrıs’ın Avrupa ailesi içerisindeki Moldova’nın geleceğine ve genişlemeye destek verdiğini ifade etti.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile de görüşen Rauna bu konuda yaptığı açıklamada ise, görüşme sırasında yapıcı bir şekilde görüş alış verişinde bulunduklarını ve Moldova’daki reformlara ilişkin ilerleme üzerine odaklandıklarını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, Moldova’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve güvenliğine verdiği desteği de yineleyen Rauna, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında, AB genişleme sürecine de bağlı kalacaklarını söyledi.