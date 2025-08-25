Güney Kıbrıs ve Yunanistan, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü” ekseninde ortak çizgide
Güney Kıbrıs’ın “Amalthia” planı çerçevesinde gönderdiği 1200 tonluk insani yardımın bugün Gazze’ye ulaşmasının beklendiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, 18 Ağustos’ta Limasol Limanı’ndan ayrılan gemideki yardımların Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) tarafından teslim alınarak “World Central Kitchen” örgütüne iletileceğini yazdı.
Gazete, yardımların BM-2729 mekanizması zemininde, ek güvenlik denetimleri olmadan Ashdod Limanı aracılığıyla taşınacağını kaydetti.