Rum “Mağusa Sanayi ve Ticaret Odası”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kapalı bölge Maraş’a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Haravgi gazetesi, Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tatar’ın “Maraş’ta bazı binaların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılmasının planlandığı” şeklindeki açıklamasına atıfta bulunularak “böyle bir eylemin uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olduğu” iddia edildi.

Gazete, açıklamada KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının AB vatandaşları tarafından bile “sömürüldüğü” iddiasına yer verilerek Tatar'ın açıklamaları ile Rum taşınmazlarının kullanımının kınandığını da yazdı.