Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığını üstelenecek olması sebebiyle Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Brüksel’de temaslar gerçekleştiriyor.

Haravgi gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, temaslarının bugünden itibaren başlayacağını ve Güney Kıbrıs’ın konut edinme politikasını anlatacağını yazdı.

Habere göre, Yoannu, AB çerçevesinde, “Çalışma, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketiciler (EPSCO)” Konseyi toplantısına katılarak, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığında uygulayacağı politikaları tanıtacak.

Yoannu ayrıca, Danimarka ve İspanya Konut Edinme Bakanları Sophie Haestrop Andersen ve Isabel Rodriguez Garcia’nın yanı sıra AP HOUS Komitesi Başkanı Irene Tinagli ve AB Konseyi Genel Sekreterliği Genel Müdürü David Brozina’yla temaslarda bulunacak.