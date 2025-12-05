Güney Kıbrıs'ta İstatistik Dairesi, kasım ayına ait işsizlik rakamlarını açıkladı.

Alithia gazetesi dairenin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta kasım ayında, kayıtlı işsiz sayısının 10 bin 924 olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta ekim ayındaki kayıtlı işsiz sayısının 7 bin 99 olduğunu, kasım ayında ise bunun artarak 10 bin 924’e çıktığını yazan gazete, işsiz sayısındaki artışın-her yıl olduğu gibi- turizm sezonunun sona ermesiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Habere göre, iş gücü piyasasının temel eğilimini yansıtan mevsimsel olarak düzeltilmiş verilere göre ise işsizlik; Ekim 2025’te 9 bin 723 olarak kaydedilirken Kasım 2025’te yüzde 3.6 artışla 10 bin 78’e yükseldi.