Güney Kıbrıs’ta değeri yüksek olan tarım arazilerine, kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçilebilmesi maksadıyla güneş parkı kurulmasının yasaklanması için AKEL tarafından yasa önerisi sunulduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki tarım arazilerinin büyüklüğünün 1 milyar 355 milyon 600 bin metrekare (135 bin 560 hektar) olduğunu ve her 1 megavat gücündeki güneş parkı için 1,5-2 hektarlık alan gerektiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta 957 megavat kapasiteli, 334,95 megavat gücünde elektrik üreten güneş parkları bulunduğunu ve bunların yaklaşık 5 milyon 24 bin 250 ile 6 milyon 699 bin metrekare arasında alan kapladığını kaydederek, bu alanın, tarım arazilerinin toplamının yüzde 0,37-0,49’una denk geldiğini belirtti.

Haberde, güneş parklarının tam kapasite (957 megavat) çalıştırılacak olması durumunda, tarım arazilerinin toplamının yüzde 1,05-1,41’ini kaplayacağı ifade edildi.