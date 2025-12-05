Güney Kıbrıs’tan İngiltere’ye Baf Havaalanı üzerinden uçuş gerçekleştirecekleri sırada valizlerinde yüksek miktarda tütün ürünü bulunması sebebiyle tutuklanan iki İngiliz vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı.

Alithia ve diğer gazeteler, 20 Kasım tarihinde Baf Havaalanı'nda yapılan kontrollerde, valizlerinde yüksek miktarda tütün ürünü ele geçirilen iki İngiliz vatandaşının dün çıkarıldıkları mahkemece 4 ay hapis cezasına çarptırıldıklarını yazdılar.

Gazete, iki şahsın hapis cezalarının ertelenmediğini de vurguladı.