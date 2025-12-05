Ayios Dometios” (Metehan) sınır kapısına üçüncü şerit yapılmasını amaçlayan çalışmalar bugün ara bölgede başlıyor.

Fileleftheros gazetesi: “Buldozerler Ara Bölgeye Giriyor” başlığı altında verdiği haberinde, “Ayios Dometios” (Metehan) sınır kapısındaki geçişlerin kolaylaştırılması adına üçüncü şeridin yapılmasını amaçlayan çalışmaların bugün ara bölgede başlayacağını yazdı.

Gazete, Metehan geçiş noktasının genişletilmesi çalışmalarının Rum hükümetinin 26 Ocak 2024’te duyurduğu 14 “önlem” arasında yer aldığını ve bölgede her gün yaşanan trafik kaosunu hafifletmeyi amaçladığını belirtirken bölge sakinlerinin ise yoğun trafiğin yol açtığı gürültü, hava kirliği ve gecikmelerden şikayetçi olduklarını savundu.

Geçiş noktasının Güney Kıbrıs kesimindeki üçüncü şerit yolun 22 Ocak 2025 tarihinde tamamlandığını vurgulayan gazete, UNDP’nin sorumluluğundaki projenin KKTC ile Güney Kıbrıs arasında, ara bölgedeki 300 metreyi kapsayan üçüncü bir şerit açılması ve kontrol noktalarının yerleştirilmesini içerdiğini aktardı.

Projenin ne zaman tamamlanacağına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte beklentilerin 2 ila 4 ay içerisinde bitirilmesi yönünde olduğunu belirten gazete, bölge sakinlerinin ise günlük olarak yoğun trafik sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları sosyal medyadan dile getirerek Rum yetkilileri önlem almamakla suçladıklarını yazdı.

Habere göre, “Ayios Dometios” Belediyesi Başkan Yardımcısı Konstantinos Yangu, bölge halkının şikayetlerine çare olabilmek adına mümkün olan her girişimi yaptıklarını, tüm yetkili makamlara mektuplar gönderdiklerini ve sorunun kaynağının, kontrol noktasındaki personel sayısının yetersizliği olduğunu ifade etti.

Yangu, personel sayısının yeterli olduğu günlerde bölgedeki sorunun çok daha hafifi olduğunu belirtirken, sınır kapısına üçüncü bir şerit açılsa da, personel sayısının yetersiz bırakılması durumunda sorunun çözülmeyeceğine inandığını vurguladı.