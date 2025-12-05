Güney Kıbrıs’taki bir camide düzenlenen Kuran kursunda, 8 yaşındaki bir erkek çocuğunun 20 yaşındaki yabancı uyruklu kurs öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 18 Nisan’da meydana gelen olay, 8 yaşındaki çocuğun babasıyla birlikte camiye giderek dua ettiğini ve çocuğu kursa bırakarak eve döndüğünü, kurs bitiminde camiye gittiğinde çocuğunda tuhaf hareketler gözlemlemesiyle ortaya çıktı.

Gazete, ne olduğu sorusunu "kimseye hiçbir şey söylememesi" konusunda uyarıldığı için önceleri yanıtsız bırakan çocuk, babanın ısrarı üzerine her şeyi anlattığını ve saldırganı da işaret ederek gösterdiğini yazdı. Baba tarafından dövülünce çocuğu “taciz ettiğini” itiraf eden saldırgan, polis tarafından tutuklandı.

Yabancı uyruklu şahsın 30 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.