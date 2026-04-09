Rum hazine bütçesinin, Ocak-Şubat 2026 dönemi için, 2025’in aynı dönemine göre, 594.3 milyon euro (Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 1.5’i kadar) fazla verdiği belirtildi.

Alithia gazetesi Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak Ocak-Şubat 2026 döneminde, toplam gelirin, 2025 yılına göre yüzde 0.9 artarak 23,4 milyon arttığını ve 2 milyar 711,3 milyon euroya ulaştığını yazdı.

Habere göre 2025 yılının aynı döneminde ise elde edilen gelir 2 milyar 687,9 euro şeklinde kaydedildi.