Rum gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in bazı eski yargıçlar, devlet yetkilileri ve siyasetçiler aleyhindeki cinsel istismar ve yolsuzluk iddialarının yankısı sürüyor.

Politis gazetesi “Tartışmalı Mesajlar Europol’a- Bakanlar Kurulu Topu Avrupa Polisi Uzmanlarına Attı” başlığıyla manşetten yer verdiği ve diğer gazetelerde de yer alan haberinde Drusiotis’in iddialarıyla ilgili olarak Rum polisinin elindeki tüm bilgilerin Europol’a ait uzman bir laboratuvara gönderileceğini ve başlıca hedefin mesajların orijinal olup olmadığının belirlenmesi olduğunu yazdı.

Kararın konuyla ilgili olarak iç cephede ortaya çıkan tepkilerin dağıtılması ve yapılan denetimlerin güvenirliğinden şüphe edilmemesi olduğunu kaydeden gazete, çıkacak olan sonuca göre bakanlar kurulunun, bağımsız bir sorgu memuru atanmasının yerinde olup olmadığına karar vereceğini iletti.

Haberde Drusiotis’in iddialarında adı geçen eski Rum AP Milletvekili Dimitris Papadakis’in cihazlarında yapılan kontrolün, kendisine isnat edilen mesajların varlığıyla ilgili olarak herhangi bir kanıt ortaya koymadığı da kaydedildi.

Europol’un kontrollerini tamamlamasıyla birlikte Rum polisine mesajların orijinal olup olmadığı konusunda rapor göndereceğini kaydeden gazete, Rum Adalet Bakanı'nın ise yaptığı açıklamada sonuçların paskalyadan sonra gelmesinin beklendiğini söylediğini iletti.

Mesajların tamamen veya kısmen orijinal olduklarının tespit edilmesi halinde bakanlar kurulu tarafından bağımsız bir sorgu memuru atanacağını kaydeden gazete, aksi durumda ise polisin araştırmasının başka bir şekil alacağını belirtti.

Bakanlar kurulunun dün aldığı kararın polisin araştırmasını etkilemediğini ve polisin araştırmasının sürdüğünü de yazan gazete, polisin araştırmalarını ve ifade almayı sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Drusiotis’in sosyal medya hesabından paylaştığı veriler arasında, iddialarda adı geçen “Sandy” mevzusuyla alakalı olarak, haberde de fotoğrafına yer verilen bir bilgisayar ekranı resmi de bulunduğunu ve bu resimde bir excel dosyasıyla ilgili görüntünün yer aldığını kaydeden gazete, söz konusu görüntüde yine iddialarda adı geçen Mihalis Hristodulu tarafından “Sandy’e” para gönderildiğinin gösterildiğini belirtti.

Gazete aynı dosyada bir şirketle yapılan 250 bin euro’mluk bir alışverişle ilgili işlemin kaydının bulunduğunu da yazdı.

Fileleftheros gazetesi de konuyla ilgili haberinde iddialarda adı geçen “Sandy” lakaplı kız çocuğunun başlangıçta avukatı olarak görülen Nikos Kliridis’in dün yaptığı açıklamalara yer verdi.

“Sandy” lakaplı kız çocuğunu 2019 yılı sonu ile 2020 yılı başından bu yana tanıdığını, Sandy’nin kendisine yaklaşmaya çalıştığını ancak kendisinin bundan kaçındığını dile getiren Kliridis, Sandy konusunda çok ihtiyatlı davrandığını çünkü kızın kendisine sahte isimle ve yüksek mahkeme yargıcı tarafından cinsel istismara uğradığı ve diğer alakasız konularla alakalı kafa karıştırıcı mesajlarla başvurduğunu ifade etti.

Kızın birçok kez kendisine ulaşmaya çalıştığını ancak kendisinin kıza güvenmediğini ifade eden Kliridis, kızın daha sonra koronavirüs döneminde kendisine attığı mesajlara da atıfta bulunarak, bu mesajlarda gerçeklik payı olduğunun anlaşılmamasının imkânsız olduğunu sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde Drusiotis’in “Sandy” lakaplı kızın Hristodulidis’in başkanlığa seçilmesinden sonra hükümet tarafından işe alındığına dair iddialarda da bulunduğunu yazarken, bu iddiaların başkanlık tarafından hemen yalanlandığını ekledi.