Kıbrıslı Rum enerji konuları uzmanı Haralambos Ellinas, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in ABD ile Doğu Akdeniz’deki enerji konularında iş birliği yapmasının siyasi avantaj sağlayacağını ancak Güney Kıbrıs’ın hidrokarbon yataklarını kullanmasıyla ilgili mali meselelerini çözmeyeceğini söyledi.

Haravgi ve Alithia'nın Ellinas’ın Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamayı aktardıkları habere göre, enerji alanında 3+1 iş birliği ve Huston’daki Baker Kamu Politikası Enstitüsü’nde Doğu Akdeniz Enerji Merkezi’nin faaliyete girmesi konularındaki soruları yanıtlayan Ellinas “Önemli bir gelişme ancak nasıl gördüğümüz ve ne getireceğini sandığımız konusunda dikkatli olmalıyız.” dedi.

Gelişmenin siyasi açıdan Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Mısır gibi bölge ülkelerini ABD ile iş birliğine daha da yaklaştıran çok iyi bir gelişme olduğunu belirten Ellinas, ABD’nin de bölgeye daha çok müdahil olduğunu kaydetti.

Ellinas, Doğu Akdeniz Enerji Merkezi’nin yararlı olduğunu ve Güney Kıbrıs’taki üniversitelere, şirketlere ve kamu ve iktisadi teşebbüslerine ABD’de eğitim fırsatı yarattığını kaydetti, “ancak Kıbrıs’taki hidrokarbonların kullanılması konusunda var olan meseleler şirketlere bağlıdır ve siyasi değil tamamen ticari kriterlere dayalıdır” uyarısında bulundu.