Güney Kıbrıs'ta gelen tepkiler ve yapılan ölüm tehditleri nedeniyle polis Kıbrıslı Rum sanatçı Yorgos Gavriil’den “Sistem Karşıtı Sanat" başlıklı resim sergisini iptal etmesini ve konuya ilişkin sosyal medya paylaşımını kaldırmasını istedi.

Konuyla ilgili haberinde, Gavriil’e yönelik tehditlere ilişkin polisin tutumunu eleştiren Politis, polisin Gavriil’den anlaşmazlık nedeni olan söz konusu kolajla ilgili sosyal medyadaki paylaşımını kaldırmasını istediğini yazdı. Pazar gecesi Kokkinotrimithia Polis Karakolu, merkezden gelen talimatla sanatçıyla iletişime geçerek, sosyal tepkilere yol açtığı gerekçesiyle kolaj çalışmasını kaldırmasını istedi.

DİSİ Başkan Yardımcısı Efthimios Diplaros’un, aralarındaki anlaşmazlıktan ötürü Gavriil’i hukuki tedbirlerle tehdit ettiğini yazan gazete, Başpiskopos Georgios’un da konuya müdahil olduğunu kaydetti. Başpiskopos Georgios ise dün katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğü adı altında yapılan şeyleri eleştirerek, toplumun konuya gösterdiği tepkinin Gavriil’e gerekli mesajı verdiğini belirtti.

DİSİ Başkan Yardımcısı Efthimios Diplaros pazar günü Gabriil'in eserlerinden oluşan bir kolaj yapıp, sosyal medya hesabından "İsa'yı, Meryem Ana'yı ve Ortodoks İnancının en kutsal sembollerini bilinçli olarak aşağılayan eserler sergileniyor" ifadesi kullanarak paylaşmış; sanatçı da bunun üzerine kendisine küfür edilen kolajın Diplaros'a ait olduğunu söylediği bir paylaşımla Diplaros'u yanıtlamışt