Rum Başkanlığı’nın, Kıbrıs sorunu konusunda yaşananlara ilişkin olarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Başkanlıktan Kamuoyunun Yanıltılması Girişimi” başlıklı haberinde hükümetin, son 24 saat içerisinde iletişim oyunlarına girdiği ve Rum Haber Ajansı KİPE’ye bilgi verdiğinin görüldüğünü yazdı.

KİPE’nin diplomatik kaynaklar veya iyi haber alan kaynaklara atıfta bulunarak haberler yayımladığını yazan gazete KİPE’nin, hükümetin siyasi hikayelerine de hizmet ettiğini belirtti.

KİPE’nin yayımladığı bir haberinde Ankara’daki ve KKTC’deki kaynaklara atıfta bulunarak “Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı safta olduğu” şeklinde yayımladığı haberin daha sonra Kıbrıs Türk basınında çıkan haberler ve Basın Enformasyon Dairesi’nin bilgilendirmesi neticesinde yalanlandığını savunan gazete, KİPE ve Rum Yönetimi’nin, Ankara’ya kadar dayanan “kaynaklara” sahip olduğu şeklinde ironide bulundu.

KİPE’nin yayımladığı haberde “Türk tarafının, Ankara’nın Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Türk liderliği ile farklı görüşlere sahip olduğu şeklindeki söylemleri reddettiğinden” bahsettiğini yazan gazete, KİPE tarafından atıfta bulunulan aynı kaynakların ayrıca Rum basınında çıkan “Ankara’nın planlanmış üçlü görüşmeye ilişkin olarak da Kıbrıs Türk liderliğiyle farklı görüşte olduğu” bilgilerini de yalanladığını belirtti.

Habere göre, KİPE’nin Türk kaynakları, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın son günlerdeki açıklamalarıyla hem fikir olduklarını, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmenin yeni bir zeminde başlaması önerdiklerini, bu çabanın başlama noktasının ise egemen eşitlik olduğu” yönünde de açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk basını ve Türk basınında, daha sonra çıkan haberlerle birlikte Rum Basın ve Enformasyon Dairesi’nin Kıbrıs Türk basınından yaptığı günlük bilgilendirmenin, hükümetin “kaynaklar” aracılığıyla sızdırmak istediği bilgileri çürüttüğünü belirten gazete haberinde ayrıca Serhat İncirli’nin Yenidüzen gazetesindeki köşe yazısına ve de “Havadis” gazetesinde yer alan Başbakan Ünal Üstel’in TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmesine ilişkin habere de atıfta bulundu.

Gazete haberinde ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in 2 Ağustos tarihinde yaptığı “Kıbrıs sorunundaki durağanlık ve siyasi cesaret eksikliğinin Türkiye’nin, iki devlete dayalı çözüme ilişkin daha aşırı pozisyonlara ittiği” şeklindeki açıklamasına da atıfta bulunarak, bu açıklama sonrasında KİPE’nin Atina’daki bir diplomatik kaynağa dayanarak “Yerapetridis’in açıklamalarının yanlış aktarıldığını, siyasi cesaret eksikliğinden söz ederken Rum Yönetimi’ni değil Türkiye’yi kast ettiği” şeklinde haber de yaptığını yazdı.