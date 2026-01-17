Alithia “The Insider” isimli araştırma sitesinden alıntıladığı haberi “Rus Casusun Yüksek Bağlantıları… Lefkoşa’daki Rus Büyükelçiliğinde Gizemli Şekilde Hayatını Kaybeden Anton Panov’un Telefon Verileri Gün Işığında” başlığıyla aktardı.

Haberde, Panov’un milliyetçi LDPR partisi ve siber casusluk yapan Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile bağlantılı olduğu ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın aradığı Kırım senatörü Sergei Çekov ve Saşa Sniper kod adıyla bilinen Lugansklı bağışçı Aleksandr Borisov ile temasta olduğu bilgisi verildi.

Habere göre The Insider’in ulaştığı telefon verileri Panov’un Güney Kıbrıs’a gönderilmeden önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Danışmanı Bahtiyer Hakimov, müsteşarlar Boykdanov ve Falina Sulga ve Dışişleri Bakanlığı Para-Bankacılık Dairesi Şefi Andrei Lisikov ile telefon görüşmeleri yaptığını gösteriyor. Diplomatik kisve altında casusluk yapan SVR ve GUR yetkililerinin Rus Dışişleri Bakanlığı Para-Bankacılık Dairesi’ne atfedildiğine işaret edildi.