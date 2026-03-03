Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’ni (Kar-İş) ziyaret etti.

İncirli, ziyaretteki konuşmasında bu alanı kaderine terk eden anlayışı kabul etmediklerini kaydederek, ortak akılla çözüm üretmeye hazır olduklarını belirtti.

İktidara gelmesi halinde CTP'nin toplu taşımacılıkla ilgili hedeflediklerini de aktaran İncirli, "Planlı, denetlenebilir ve mali açıdan sürdürülebilir bir yapı oluşturacağız." dedi.

CTP'den verilen bilgiye göre, sektörün genel durumu, mevcut uygulamalar, ‘T’ izinleri ve geleceğe yönelik beklentiler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette İncirli’ye CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ile milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Filiz Besim, Sami Özuslu, Devrim Barçın, Fide Kürşat, Ürün Solyalı ve Biray Hamzaoğulları eşlik etti.

-İncirli: “Ülke yönetilemiyor, sektörler yalnız bırakıldı”

Ziyarette konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, mevcut hükümetin ülkeyi yönetmekte yetersiz kaldığını, hemen hemen her sektörün ciddi bir krizle karşı karşıya bırakıldığını savundu.

Ekonomik belirsizlik, artan maliyetler ve plansızlık nedeniyle taşımacılık başta olmak üzere birçok alanda sürdürülebilirliğin zedelendiğini söyleyen İncirli, “Hükümet, sorunları dinlemek yerine görmezden gelmeyi tercih ediyor. Toplu taşımacılık gibi doğrudan halkı ilgilendiren bir alanda dahi kapsamlı ve kalıcı bir politika ortaya konmuş değil” dedi.

Hükümetin uzun süredir toplumun gerçek gündeminden koptuğunu, sektörel istişare mekanizmalarının işletilmediğini ve paydaşların karar alma süreçlerine dahil edilmediğini savunan. İncirli, “Olası erken genel seçimde CTP’nin tek başına iktidara gelmesinin ardından toplu taşımacılık alanında planlı, denetlenebilir ve mali açıdan sürdürülebilir bir yapı oluşturacağız.” dedi.

Kar-İş temsilcileriyle yapılan toplantıda, yakıt maliyetleri, araç yenileme destekleri, ruhsat ve izin süreçleri, denetim mekanizmaları ile sosyal güvence konularında atılabilecek somut adımları paylaştıklarını belirten İncirli, “Toplu taşımacılık kamu hizmetidir. Bu alanı kaderine terk eden bir anlayışı kabul etmiyoruz. Sektörle birlikte, ortak akılla çözüm üretmeye hazırız.” şeklinde konuştu.

-Topaloğlu: “Sektörün beklentilerini CTP ile paylaştık”

Toplantıda söz alan Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, sektördeki sıkıntılara değinerek taşımacıların koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi.

Toplu taşımacılığın ülke genelinde önemli bir hizmet alanı olduğunu ve sektör temsilcilerinin beklenti ile taleplerini heyetle paylaştıklarını belirten Topaloğlu, taşımacıların yaşadığı sorunların diyalog ve iş birliği içerisinde ele alınmasının önemine işaret etti.

Fuat Topaloğlu, çözüm noktasında tüm paydaşların katkısının değerli olduğunu kaydetti.