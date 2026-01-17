Eski Bisiklet Federasyonu Başkanı ve antrenör Salih Yalızat, Portekiz’de düzenlenen Uluslararası UCI yarışlarında elde edilen başarılarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Yalızat, Türkiye Milli Takımı’nın Portekiz’de katıldığı uluslararası yarışlarda Ramazan Yılmaz’ın birinci, Emre Kaplan’ın ise Elimination yarışında ikinci olduğunu belirtti. Milli sporcuların önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Yalızat, sporcuları ve teknik ekibi gönülden tebrik etti.

Salih Yalızat paylaşımında, Türk bayrağının uluslararası organizasyonlarda ekrana yansımasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.