“Ilımlı bir fiyat düzenlemesi gündeme gelebilir”

KKTC Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, KKTC’de akaryakıt arzının güvende, stokun yeterli olduğunu belirterek, vatandaşları sakin olmaya çağırdı.

KKTC Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, İran-İsrail çatışmasının akaryakıt piyasasına etkisine ilişkin yaptığı açıklamada, Brent ham petrolün varil fiyatının çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 10-15 artış göstererek 70 dolar seviyesinden 78 dolar seviyesine yükseldiğini ve bu artışın piyasanın beklentisinin altında kaldığını belirtti.

-KPET ve Alpet faaliyetlerini düzenli biçimde sürdürüyor

“Bazı uluslararası kaynaklar, çatışmanın seyrine bağlı olarak varil fiyatının 150 dolara kadar çıkabileceğini öne sürmektedir. Ancak bu senaryolar spekülatif nitelik taşımakta olup mevcut veriler bu düzeyde bir fiyat artışını desteklememektedir. Rafine ürünler söz konusu olduğunda ham petrol ile doğrudan bir fiyat korelasyonu bulunmamaktadır. Halihazırda dizel ve jet yakıtı talepte ön sıralarda yer alırken benzin görece daha düşük bir talep baskısıyla karşı karşıyadır.” diyen Çağdal, ülkede KPET ve Alpet’in faaliyetlerini düzenli biçimde sürdürdüğünü vurguladı.

-“Akaryakıt tedarikinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır”

Ülkedeki mevcut stokun yeterli olduğunu ve talebi karşılamakta herhangi bir güçlük öngörülmediğini ifade eden Çağdal, “Vatandaşlarımızı güvence altına almak istiyoruz. Akaryakıt tedarikinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Panik alımlarına ya da stokçuluğa kesinlikle gerek olmadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt pompa fiyatlarının belirlenmesi yetkisinin KKTC hükümetine ait olduğu ve mevcut piyasa koşulları değerlendirildiğinde ılımlı bir fiyat düzenlemesinin gündeme gelebileceğini söyleyen Çağdal, gelişmelerin takip edilerek herhangi bir değişiklik durumunda kamuoyunun bilgilendirileceğini taahhüt etti.

Açıklamasında bölgesel pompa fiyatları karşılaştırılmasına da yer veren Çağdal, “KKTC pompa fiyatları hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem de Türkiye ile kıyaslandığında vatandaş lehine belirgin biçimde daha uygun düzeyde seyretmektedir. Bu tablo, hükümetimizin akaryakıt fiyatlandırma politikasının koruyucu işlevini açıkça ortaya koymaktadır. KKTC Benzinciler Birliği olarak, bölgemizde yaşanan gelişmeleri dikkatle izlemeye devam etmekte; sektör ve hükümet paydaşlarıyla koordinasyonumuzu en üst düzeyde sürdürmekteyiz. Kamuoyunun herhangi bir endişesi veya sorusu olması durumunda birliğimize başvurabileceklerini hatırlatırız.” dedi.