Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında sakatlık şokuyla sarsıldı.

NELSON SEMEDO SAKATLANDI

Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan sağ bek oyuncusu Nelson Semedo, 14. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı.

Bir süre kendisini deneyen Portekizli futbolcu, 17. dakikada kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri sahaya girdi.

İlk tedavisi saha içinde yapılan tecrübeli futbolcunun maça devam edemeyeceği işaret edildi.

MERT MÜLDÜR OYUNA GİRDİ

Oyundan sekerek çıkan Nelson Semedo'nun yerine Mert Müldür dahil oldu.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun rakipleriyle mücadelesi.

4 İSİM SAKATLANMIŞTI

Fenerbahçe'de daha önce Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü sakatlanmış ve Antalya'ya getirilmemişti.