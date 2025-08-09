Rum Banklar Birliği ile Arap Bankalar Birliği (Union of Arab Banks) arasında “İş Birliği ve Karşılıklı Anlayışa İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Haravgi gazetesi, Rum Banklar Birliği’nden yapılan açıklamaya dayanarak mutabakat zaptının, Rum Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aristidis Vurakis ile Arap Bankalar Birliği Genel Sekreteri Wissam Fattouh tarafından imzalandığını yazdı.

Habere göre, anlaşma, jeopolitik gelişmeler karşısında bankacılık ortamındaki koşulların, karşılıklı anlaşılması açısından büyük bir adım olarak nitelendirildi.