Avrupa Parlanentosu’ndaki (AP) 4 Rum milletvekili Mihalis Hacipandela, Lukas Furlas, Yeorgios Yeorgiu ve Kostas Mavridis (bağımsız Fidias Panayotu ve ELAM’lı üye Yeadis Yeadi hariç) KKTC Cumhurbaşkanlığı’na Tufan Erhürman’ın seçilmesini Politis’e değerlendirdi.

Haberi “Küçük Sepette Ümit” başlığıyla aktaran gazeteye göre Hacipandela, Erhürman’ın seçilmesinin “çözüm çabalarının yeniden başlamasında bir umut ışığı yandığı ancak Türkiye’nin belirleyici rolünün yadsınamayacağı” görüşünde.

“Kıbrıslı Türklerin, oyları ile yeniden birleşme iradelerini ve Ersin Tatar’ın izlediği taksim politikasına karşı olduklarını cebimize koyduk” diyen Hacipandela KKTC’deki yeni siyasi durumun “uzlaşılmış çerçeve zemininde özlü müzakerelerin yeniden başlamasını gündeme getireceğine inanmak istediğini” söyledi. Hacipandela’ya göre önemli olan, “Erhürman’ın Türkiye’yi de iki devlet fikrini terk etme ikna edebilmesi”

Lukas Furlas sözlerine “ümit ışığı doğuyor ancak sepeti küçük tutuyorum” diyerek başladı. Erhürman’ın seçilmesinin ülkeyi seven ve çözüm isteyen herkeste ümit yarattığını belirterek “Ankara’nın yeni çabaya ne derece müdahil olacağını ve yeni Kıbrıslı Türk liderin (Türkiye’nin) iradesine ne kadar karşı durabileceğini görmeyi bekliyorum. Kıbrıs sorunu her iki tarafta da irade olursa çözülebilir.” ifadesini kullandı.

Yeorgios Yeorgiu Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının, “Kıbrıslı Türklerin iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözüm iradesini yansıttığı” görüşünü ortaya koydu ve “temkinli olmalıyız çünkü Erhürman dış politikayı ele almak üzere Sayın Erdoğan ile görüşecek. Öte yandan Hristodulidis karşısında Tatar gibi kolay bir muhatap varken çözüm istediğine, müzakerelere Crans Montana’da kaldığımız yerden, BM kararları zemin inde yeniden başlamamız gerektiğine ikna edebildi. Başkan tarafından söylenenlerin geçerli olup olmadığını göreceğiz. Ancak (Erhürman’ın seçilmesiyle) genel olarak bir perspektif açılıyor.” dedi.

Kostas Mavridis “Yeni Kıbrıslı Türk lider, bugüne kadar önümüzde bulunan ve kaçınılmaz olarak bataklığa ve çıkmaza sürükleyen iki devlet politikasından çok farklı bir şeyi temsil ediyor görünüyor.” dedi.