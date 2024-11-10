(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen "Cinsel Taciz ve Röntgencilik" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ömer Küçükoğlu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Berk Çakır olayla ilgili bulguları aktardı. Çakır huzurda bulunan zanlı Ömer Küçükoğlu'nun 8 Kasım 2024 tarihinde Girne'de meydana gelen Cinsel Taciz ve Röntgencilik suçu ile ilgili olarak tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının 8 Kasım 2024 tarihinde saat 18:50 raddelerinde kimliği meçhul erkek bir şahısın Girne bir apartmanda ikamet etmekte olan 27 yaşındaki kadın bir şahsın ikametgahının banyosunda duş aldığı bir esnada banyonun güneye bakan kısmındaki havalandırması içerisine girerek banyonun açık durumdaki penceresinden adı edileni gözetlemek suretiyle Cinsel Taciz ve Röntgencilik suçunu işlediğine dair bir şikâyet alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde zanlının huzurda bulunan zanlı olduğunun müşteki tarafından tespit edilmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Berk Çakır mesele ile ilgili olarak olay mahali ve çevresinde kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini aynı zamanda yakın zamanda konu apartmanda meydana gelen iki ayrı benzeri suçla zanlının bağlantısı olup olmadığını araştırılacağını belirterek zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etata 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.