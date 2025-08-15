Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Yeorgios Cicikostas’ın, Limasol’da çıkan büyük yangın sırasındaki tavrı nedeniyle kamuoyunda aleyhine çıkan suçlamalar nedeniyle bir RMMO subayı hakkında araştırma yapılması emri verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, RRMO Komutanı Cicikostas tarafından verilen araştırma talimatının idari nitelikte olduğunu ancak yangın nedeniyle bahse konu RMMO subayının takındığı tavra ilişkin meteoroloji uzmanı Erik Kitas’ın suçlamalarının da temel alındığını yazdı.