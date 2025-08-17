Politis gazetesi, Limasol'daki büyük yangın sebebiyle Güney Kıbrıs’a giden ABD’li “ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)” isimli kuruluşun ziyaretine ilişkin geniş bir habere yer verdi.

Gazete: “Kuruluş, Sadece Kundaklamalarda Uzman” başlığı altında verdiği haberinde, AFT kuruluşunun görev ve yetkilerinin neler olduğuna dair çok geniş bir analiz yayımladı.

Gazete, kuruluşun uzmanlık alanlarının “silahlarla ilgili suçlarla mücadele, kundaklamaların araştırılması, patlayıcı kontrolü vb.” olduğunu belirterek, ATF üyelerinin Güney Kıbrıs’a, söz konusu yangının kundaklama sonucu mu çıktığını araştırma amacıyla gittiklerini aktardı.