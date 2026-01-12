Risk 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında üretilen araçlarda...

Arıklı: "Araç sahipleri mart sonuna kadar internet sitelerinden sorgulama yapmalı... Son değiştirme tarihi 30 Haziran 2027"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, riskli TAKATA marka hava yastığı araç sahiplerinin 30 Haziran 2027 tarihine kadar hava yastıklarını değiştirmeleri gerektiğini, aksi takdirde seyrüseferlerinin yasaklanacağını açıkladı.

Bakanlık toplantı salonunda bu sabah düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili hazırlanan emirname hakkında konuşan Bakan Arıklı, araç sahiplerinin izlemesi gereken yol hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk de söz alarak, Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotu hakkında konuştu.

-Arıklı: “Riskli araç grupları 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında üretildi”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı konuşmasında, riskli TAKATA marka hava yastıklarının sadece KKTC’de değil, tüm dünyada kazalara sebebiyet verdiğini, yaralanma ve ölümlere neden olduğunu anımsattı.

Takata probleminin diğer ülkelere oranla KKTC'de daha fazla konuşulduğuna dikkat çeken Arıklı, bunun nedenlerini; ülkede Japon menşeili arabaların fazla oluşu, ülkenin tanınmamış olması nedeniyle 'geri çağırma' olayının çok fazla uygulanamadığı ve sıcak iklim yaşanmasından dolayı patlama riskinin daha fazla ortaya çıkması şeklinde sıraladı.

Bakan Arıklı, ülkede riskli Takata marka hava yastığı kullanan araçlar hakkında da konuşarak, bunların başında Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, BMW ve Volkswagen marka araçların geldiğine işaret etti.

-Araç sahipleri mart sonuna kadar internet sitelerinden sorgulama yapabilir

Riskli araç gruplarının 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında üretildiğinin altını çizen Arıklı, araç sahiplerinin 31 Mart 2026’ya kadar internetten veya araç markalarının internet sitelerinden araç şasi numaralarını girip, riskli grupta olup olmadıklarını sorgulamaları gerektiğini belirtti.

Arıklı, riskli grupta olan ancak KKTC'de bayisi veya distribütörü bulunmayan araç sahiplerinin araç şasi numaralarıyla birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Müdürlüğü'ne, KKTC'de bayisi veya distribütörü bulunan araç sahiplerinin ise yine araç şasi numaralarıyla ilgili bayilere müracaat etmeleri gerektiğini aktardı.

KKTC’de bayisi veya distribütörü bulunan araçların riskli Takata marka hava yastığı değişimlerinin ilgili araç bayileri tarafından, KKTC'de bayisi veya distribütörü bulunmayan araç sahiplerinin ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Müdürlüğü'nün belirleyeceği yetkili kurumlar tarafından 30 Haziran 2027 tarihine kadar yaptırılması gerektiğini söyledi.

Arıklı, bu işlemler sonrasında ilgili bayiden ya da Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden Takata marka hava yastığının üreticisi tarafından belirlenen teknik usullere göre değiştirildiğine dair alınacak belgeyi Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı araç muayene şubelerine 30 Haziran 2027 tarihine kadar ibraz etmelerini, aksi halde araç seyrüseferlerinin yasaklanacağını açıkladı.

-Öztürk: "Sürücüler firmanın VIN CHECK isimli sayfasından yastıklarının riskli olup olmadığını görebilirler"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk de konuşmasında, Takata hava yastıklarının normalde yolcuların can güvenliği için yapıldıklarını ancak 2000 ile 2019 yılları arasında üretilen bazı hava yastıklarında hatalı üretim nedeniyle tehlikeli sonuçlar oluştuğunu vurguladı.

Ülkenin tanınmamışlığı nedeniyle araç sahiplerinin ilgili firmalarla irtibat kurma konusunda sorun yaşadığını da aktaran Öztürk, konunun çözümü yönünde Makine Mühendisleri Odası ile Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin ve Otomobil İthalatçıları Derneği'nin çok ciddi katkıları olduğunu belirtti.

Öztürk, ülkede bayisi bulunan birçok firmanın, riskli Takata marka hava yastığı olan araç sahiplerinin kendilerine yaptıkları başvurular sonrasında hiçbir ücret talep etmeden kısa sürede üretici firmadan temin ettikleri malzemelerle değişimleri yaptıklarını söyleyerek, başvuru yapmayanların da 31 Mart 2026 tarihine kadar ilgili firmalara başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Ancak birçok aracın ülkede bayisi ya da distribütörü bulunmadığını işaret eden Öztürk, bu araç sahiplerinin de bakanlığa bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü'ne başvurmalarını gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Sürücüler, kendi araç markalarının üretici firmasının sitesine girdiklerinde VIN CHECK isimli bir sayfa var. Bu sayfada Takata markalı hava yastıklarının riski olup olmadığını kendi araç şasi numaralarını girerek görebilirler.”

Riskli gruptaki Takata marka araç sahiplerinin en geç 31 Mart 2026 tarihine kadar Trafik Dairesi Müdürlüğü'ne başvurmalarını söyleyen Öztürk, bu durumdaki sürücüler için hava yastığını Türkiye üzerinden ilgili üretici firmalarla bağlantıya geçip, temin ederek değişimlerinin sağlanacağını kaydetti.

Öztürk, hava yastığının patlaması durumunda yaralanma ve ölümlere sebep olabileceği hatırlatmasını yaparak, özellikle riskli Takata hava yastığı olan vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Bu belirtilenlerin yapılmaması durumunda 30 Haziran 2027 tarihinden itibaren araçlarının trafikten men edileceği uyarısını yaptı.