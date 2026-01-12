Ülkede dün ve bu sabah meydana gelen 4 trafik kazasında 6 kişi yaralandı, polis 2 sürücünün alkollü olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Girne anayolunda dün sabahın ilk saatlerinde alkollü sürücü kaza yaptı.

Enver Tokdemir (E-24) 123 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EZ 620 plakalı salon araçla çalışma nedeniyle yolun daralan kısmında dikkatsizce güneye seyrettiği sırada, önünde, aynı istikamete seyreden Ahmet Ergün Erengil (E-51) yönetimindeki PT 284 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan PT 284 plakalı araç orta refüjdeki beton bariyere, EZ 620 plakalı araçsa trafik levhasına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan EZ 620 plakalı araç sürücüsü Enver Tokdemir ve araçta yolcu olarak bulunan İdris Emir Koç (E-20) ile Mehmet Nur Akçadır (E-24) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

EZ 620 plakalı araç sürücüsü Enver Tokdemir aleyhinde alkollü araç kullanmaktan yasal işlem başlatıldı.

-Yoldan çıkan Atv ağaca çarptı…

Öte yandan dün saat 11.00 sıralarında, Girne-Değirmenlik anayolunun 3 ila 4’üncü kilometreleri arasında kaza oldu.

Ersal Şanlıdağ (E-36) yönetimindeki YY 342 plakalı Atv araçla dikkatsizce batıya seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şanlıdağ’ın aracı yolun solundan çıkarak ağaca ve ormanlık alandaki kayalara çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ersal Şanlıdağ, omurgasında kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

-Girne’de kazaya karışan sürücülerden biri alkollüydü

Yine dün akşam saatlerinde Girne’de Yonca Sokak’ta kaza oldu. Gülten Söyleroğlu (K-27) yönetimindeki NJ 788 plakalı salon araçla dikkatsizce kuzeye seyrettiği sırada, araçlara öncelik vermeden Kurtuluş Caddesi’ne girdi.

Söyleroğlu’nun aracı, o esnada caddede doğuya seyreden 161 miligram alkollü içki tesiri altındaki Şemsi Yıldızdoğan (E-60) yönetimindeki VR 568 plakalı aracın önünü tıkadı.

Kazada, VR 568 plakalı araç sürücüsü Şemsi Yıldızdoğan yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

-Bafra-Çayırova anayolunda kaza

Öte yandan bu sabah saat 08.30 sıralarında, Bafra-Çayırova anayolunun 5 ile 6’ncı kilometreleri arasında, Serhan Ülker (E-30) yönetimindeki MD 385 plakalı araçla Çayırova’ya dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ülker’in aracı yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Serhan Ülker, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.