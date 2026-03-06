LAÜ’de “Hasta Haklarına Multidisipliner Yaklaşım: KKTC’deki Durum” Paneli Düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Hasta Haklarına Multidisipliner Yaklaşım: KKTC’deki Durum” paneli düzenlendi. Alanda uzman kişilerin konuk olarak katıldığı panel iki gün sürdü. Etkinliğin ilk gününde, Evrensel Hasta Hakları Derneği üyelerinden Münevver Özakalın, Av. Aslı Murat ve Eski Tabipler Birliği As Başkanı Teksen Köroğlu konuşmaları ile öğrencileri bilgilendirdiler.

Av. Aslı Murat KKTC’de Hasta Hakları Yasasına, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Özel Hayatın Mahremiyeti gibi önemli konulara değinirken, meslek için önemli hususlardan biri olan aydınlatılmış onamın sürecin gerekliliği ve ihmalinin olası sonuçlarından söz etti. Münevver Özakalın, sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanmanın bir hak olduğundan söz ederek, temel hasta haklarını kapsayan bir sunum hazırladı. Özakalın, sağlık durumu hakkında bilgi alma, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi, tıbbi müdahaleye rıza gibi konu başlıklarına vurgu yaptı. Dt. Teksen Köroğlu, ise bir hekim gözünden hasta haklarını ele alarak, katılımcılara güncel yaklaşımlar ile ilgili bilgiler sundu.

Etkinliğin ikinci gününde ise, Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, “Yaşlı Hasta Hakları”, Doç. Dr. Sultan Okumuşoğlu “Obeziteli Bireylerin Hasta Hakları”, Öğretim Görevlisi Dilem Öke “Hasta Hakları Çerçevesinde Engelli Bireylerin Hasta Hakları” ve Yrd. Doç. Dr. Beliz Köroğlu “Hasta Çocuk Hakları” konularını ayrıntılı şekilde ele aldılar.