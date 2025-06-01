Ülkede dün bir restoranda ve bir arazide yangın çıktı. Restoranda mobilya, arazi yangınında ise sulama hortumlarıyla elektrik kablosu zarar gördü.

Gemikonağı’nda, Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda, faal durumdaki mangal içerisindeki kömürlerin baca içerisinde biriken yağları tutuşturması sonucu çıkan yangında 4 adet plastik lambiri ve bir adet üç gözlü ahşap dolap yandı. İş yerinin duvarlar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

Düzce - İncirli köyleri arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında 3 dönümlük kıraç arazi içerisindeki kuru otların yanı sıra sulama hortumları ile elektrik kablosu yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturma devam ediyor.