Polisten yapılan açıklamalar şöyle:

1. 01.06.2025 tarihinde, saat 03.45 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Burhan KATIRCIOĞLU (E-28) yönetimindeki DS 220 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan 4 Bro Cars isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Burhan KATIRCIOĞLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 01.06.2025 tarihinde, saat 00.15 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Hasan POYRAZLI (E-53), 128 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VE 297 plakalı motosiklet ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkıp banket kenarında bulunan toprak sete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan POYRAZLI kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek, sağ kol ve kaburga kırıkları ile akciğer yaralanması teşhisi ile Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 31.05.2025 tarihinde, saat 21.15 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında, Fatih CAN (E-31), 119 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TZD 721 plakalı tır araç ile yolun güney kısmında bulunan petrol istasyonu içerisinden Girne istikametine doğru dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

4. 31.05.2025 tarihinde, saat 17.10 sıralarında, Gaziveren’de Mine Sokak üzerinde, Cemal DOĞAN (E-73), yönetimindeki KE 951 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce anayol konumunda bulunan Gül Sokağına giriş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Gül DENEY (K-45) yönetimindeki NB 009 plakalı salon aracın önünü tıkayıp çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Cemal DOĞAN, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek, kalça kırığı teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

5. 31.05.2025 tarihinde, saat 23.20 sıralarında, Yedidalga’da Ecevit Caddesi üzerinde, Servet BERDE (E-27), 303 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HD 350 plakalı salon araç ile Gemikonağı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan bir ikametgahın bahçe duvarı ile elektrik direğine çarpmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan araç sürücüsü Servet BERDE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

6. 31.05.2025 tarihinde, saat 23.45 sıralarında, Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde, Tolgan ALTINTAŞ (E-29), 144 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SG 526 plakalı salon araç ile Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu Doğancı Çemberine girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak banket dışında bulunan toprak sete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan araç sürücüsü Tolgan ALTINTAŞ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.