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Motorlu araç sürüş sınavına kısa sürede girebilmenin önünü açan yasa gücünde kararname yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, düzenleme, motorlu araç sürüş sınavına 31 Aralık’a kadar girecek kişileri kapsayacak.
Verilen sınav tarihinden daha erken tarihte sürüş sınava girmek isteyen sürücüler, "Motorlu Araç Sürüş Sınavı" ücretinin 3 katını ödeyerek başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde sınava girebilecek.