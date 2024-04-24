Resmi Gazete'de, Üst Kademe Yöneticiler Yasası çerçevesinde yapılan atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı.

Buna göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukkayyidliği, Şirketler Mukayyidi mevkiine Ramadan Öcal, Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Başkan mevkiine Mustafa Mesut Ener, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü mevkiine Milhan Lakadamyalı atandı. Atamalar 23 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ise görevinden alındı.