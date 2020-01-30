Rapor hazır açıklamaya korkuyorlar!

Önce bir hatırlatma...

K.T. Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer Girne’de çöken okul binası ile ilgili çok iddialı bir açıklama yapmıştı;

“Girne’de yapımı devam eden okul inşaatının çökmesiyle ilgili bir soruşturma komisyonu oluşturmak ve olayı tüm çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaşarak neticeye gitmek boynumuzun borcudur. Mühendislik açısından değerlendirme, elbette ki mühendisler odamız tarafından yapılarak raporlanacaktır. Onların çıkaracakları rapor doğrultusunda da yapmamız gerekenler yapılacaktır” dedi. İş sağlığı ve güvenliği ile yapı denetimi bakımından da sistemin yarattığı zafiyetlerin sorgulanacağını kaydeden Gürcafer, “Müteahhit firmamız da dahil, varsa tüm sorumlulardan hesap sorulması sürecini aşama aşama kamuoyuyla paylaşarak neticeye gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın”...

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Biz de zaten aylardır hesap sorulmasını bekliyoruz...

Hem de dört gözle!

Tabi ki önce bina niye yıkıldı?

Bir daha olmaması için en önemli kısmı budur...

Biz de dün öğrendik!

Rapor meğerse çoktan hazırmış...

Aralık ayının ortalarında soruşturma tamamlanmış, rapor yazılmış ve altında da şu birimlerin imzası var;

Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürlüğü

İnşaat Mühendisleri Odası

K.T. Müteahhitler Birliği

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Rapor hazır, imzalar da öyle...

Gelin görün ki açıklamıyorlar!

Öncelikle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı,

Sonra Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı...

Ve tabi ki Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı!

3 Bakanlık anlaşmışlar, ortak bir açıklama yapma kararı almışlar...

Doğrusu da bu zaten!

Ama sonra vazgeçmişler...

Buyurun buradan yakın!

Ortada çöken bir bina var, sorumlu var, alınması gereken tedbirler var, rapor da ortada ama açıklama yok...

...

Raporun sonunda ortaya şu çıkmış, en azından biz paylaşalım bunu;

Binanın çökmesinde kalıp hatası var...

Fazla detaya girmeye gerek yok çünkü tamamen teknik bir konu!

Burada sorumla tamamen müteahhit firmadır, bunun lafı cimi de yok...

Bunu açıklamaktan niye bu kadar korkuyorsunuz ki!

Yoksa müteahhit firmayı mı sahipleniyorsunuz...

Hadi bakanlığın tepesindeki siyasileri anlarız da!

Burada K.T. Müteahhitler Birliğini anlamakta zorluk çekeriz...

Hatta daha da ileri gidip firma korunuyor deriz...

Cafer Gürcafer, kamuoyuna açıklamaya yapıp bu işin peşini bırakmayacaklarını, sorumlulardan hesap sorulacağını ve bedelinin ödettirileceğini söylememiş miydi?

Ne oldu da vaz geçildi!

Bugünden itibaren artık bu raporu açıklamak Gürcafer’e kalmıştır...

Ya açıkla ya da neden açıklanmadığını herkes bilsin ki perde gerisinde gizli saklı hiçbir şey kalmasın!

...

“Pul verecek adam yok...”

Önceki gün Lefkoşa’da mahkemeler karşısında bulunan merkez postanede ciddi bir gerginlik yaşandı...

Bankonun karşısında damga pulu bekleyen onlarca müşteri!

Uzun bir süredir bekliyorlar...

Ama damga pullarını bir türlü alamıyorlar!

Çalışanların gerekçesi de şu;

“Pul verecek arkadaş yok izinli olduğu için veremiyoruz...”

Gerginlik daha da artıyor...

Özellikle avukatlar pul alacak ki dosyalarına eklesinler!

Sonra bir kadın çalışan giriyor devreye...

Pulları vermeye başlıyor ama onda da bozuk para yok!

4.5 TL’lik pul isteyen 10 TL ödemek zorunda...

Ortalık daha da karışıyor!

Sonunda ikinci kattan amir arkadaş iniyor, haklı olarak da saçını başını yolacak kadar gergin...

Belli ki çaresiz!

“Şikayet edin bizi ki bir önlem alsınlar” diye haykırıyor...

Genelde bu tür şikayetler bize yapıldığı için genç bir arkadaş gereğini yapıp bize bildiriyor!

Devletin de dairelerinin de durumunun özetidir bu...

DP sudan çıkmış balık gibi!

Yılların hem de usta siyasetçisi Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklayıp herkesi şaşırtınca parti içinde büyük bir kaos yaşanmaya başlandı...

DP artık bu aşamadan sonra aday çıkaracak mı?

Ya da başka bir adayı mı destekleyecek...

Yoksa partiliyi serbest mi bırakacak!

Genel Başkan Fikri Ataoğlu ve yeni yönetim şimdi kara kara bunu düşünüyor...

Haksız da değiller yani!

Ortada budan çıkmış balık halleri var çünkü...

,...

Ercan pisti güvenli mi değil mi?



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Ercan pistinin bozuk olan bölümlerinin tamir edildiğini de açıklamıştı...

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise elindeki teknik bilgilere göre pistin miadının doldurduğunu söyledi!

Haliyle insan tedirgin oluyor...

Onun içindir Bakan Atakan bu konuda resmi ve teknik bir açıklama yapar da kamuoyunu bilgilendirirse memnun oluruz!

MESAJ KUTUSU

Sayın Cafer GÜRCAFER, yıkılan okul binası konusunda çok iddialı açıklamalar yapıp sorumlulardan hesap soracağınızı söylemiştiniz ama altında sizin de imzanız olduğu halde hazırlanan raporu açıklamakta niye zorlanıyorsunuz anlamakta biraz güçlük çekiyoruz!

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Sayın Erdal ONURHAN, dünkü uyarımızdan sonra Kıb-Tek’teki münhal iptali açıklamanız gayet iyi oldu. Zira artık o kurumda öyle bir dedikodu mekanizması oluştu ki kimin doğruyu kimin doğru olmayanı söylediğini biz bile ayırt edemiyoruz...

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Sayın Turgut BÜRÜNCÜK, ortalıkla künyesiz internet haber siteleri yoğun olarak artmaya devam ediyor. Bu konuya hassasiyet gösterip gerekeni yapmak için inisiyatif üstlenmeniz gerekiyor bizden uyarması!

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Salın Birikim ÖZGÜR, parti içinde yönetim ile büyük bir kırgınlık yaşadığınız yönünde mesajlarınız geliyor. Bu durum seçim öncesi epey ciddi bir sorundur, en azından bir süre ertelemekte yarar görüyoruz!

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Sayın Faiz SUCUOĞLU, çöken okul binası inşaatında iş güvenliği öncelik olduğu ve rapor da ortaya çıktığı halde ilgili firmaya niye ceza kesilmediği konusunda kafalarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Cesur kararlar almanız bekleniyor!

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Sayın Ersin TATAR, eğer ikna yeteneğinizi kullanıp DP’li kurmayları destek konusunda razı edebilirseniz kazanmla şansınızın çok daha büyük olacağı konuşuluyor. Bu arada DP’nin tabanı da bu konuda ikiye bölünmüş durumda, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Sövüda BESİMLER, Lefkoşa merkez posta idaresinde eğer izinli diye damga pulu satışı yapılmakta zorluk çekiliyorsa burada bir yönetim hatası var demektir. Bu arada vatandaş daha fazla mağdur olmak istemiyor kolları sıvayın deriz!

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Sayın Fikri ATAOĞLU, Serdar beyin adaylık umudu son erince hem sizi hem de yönetimi epey sıkıntı basmış görünüyor. Yılların iktidar olan partisi bakalım Mustafa Arabacıoğlu’nu ikna edebilecek mi yoksa UBP ile dirsek temaslarına devam mı!

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Sayın Mustafa AKINCI, yeni polis yasasında artık tüm gözler sizin üzerinize çevrildi. Büyük çoğunluk gecikmeden imzalamanızı beklerken bu konuda bir takıp kuşkuları olanlar da yok değil!

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Sayın Engin ARI, ağır grip nihayet sizi de yatırmış ve C vitamini desteğini artırmışsınız. Bu arada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha komşuya mı destek vereceksiniz yoksa bu kez favoriniz başka bir aday mı!

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Sayın İnci Pars ÖZGÜRGÜN, minik prenses artık yürümeye de başlamış ve böylelikle mutluluk da tavan yapmış diye duyduk. Allah sağlık ve afiyetini eksiltmesin, babası gibi atletik bir bakıcısı varken yakında koşturmaya bile başlar...