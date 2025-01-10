(Kamalı Haber) – Yılbaşında konser vermek üzere geldiği Kıbrıs’ta tutuklanan Reckol lakaplı rapçi Recep Eker ile Lilian Khaled bugün sabah yeniden Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 20:10 raddelerinde Güzelyurt- Lefkoşa anayolu Mevlevi çemberi üzerinde Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından ZSD 106 plakalı aracın durdurularak arandığını söyledi. Polis, sürücü Lilian Khaled’in yapılan üst aramasında üzerinde giydiği siyah montun sağ cebinde yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, araçta yolcu olarak bulunan zanlı Recep Eker’in üzerinde ise İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı olarak 17 adet xzanax ve bir adet Lyrica cinsi hap bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen madde ve hapların analize gönderildiğini, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlıların ülkede turist vizesiyle bulunduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.