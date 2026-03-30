(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen "Sirkat" suçundan tutuklanan Suriye uyruklu Rwaıda Alwalıd Janodı mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Derviş Sadeli mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 20.03.2026 tarihinde Lefkoşa Küçük kaymaklı bölgesinde bulunan bir süpermarket içerisinde 729,99 TL değerindeki 1 adet Nivea derma skin clear marka serumu, 709,99 TL değerindeki 1 adet Neutrogena Hydro Boo marka Hiyalüronik asit jel kremi,329,99 TL değerindeki 1 adet Dr. White Whitening marka diş beyazlatıcı kalemi ve 369,99 TL değerindeki 1 adet Neutrogena marka leke karşıtı aydınlatıcı serumu beraberinde bulundurduğu siyah renk el çantasının içerisine gizleyerek toplamda 2.139,96 TL değerindeki kozmetik ürünlerini kasadan ödemesini yapmadan market dışarısına çıkartmak suretiyle sirkat ettiğini söyledi. Polis, olayın 29 Mart’ta bildirilmesi üzerine incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının tespit edilerek, aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada ürünlerin kullanılmış bir halde bulunarak, emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçunu kabul ettiğini, ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve 70 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.