(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen “polisi darp, sarhoşluk ve rahatsızlık, itale-i lisan” suçlarından tutuklanan İslam Dağ mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Alper Kocadal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 28.03.2026 tarihinde saat 20:10 raddelerinde Ercan - İzmir yolcu uçağı içerisinde Türkiye'de sakin KKTC'de turist olarak bulunan zanlının nefesinde 214 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu esnada ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallayarak yüksek sesle bağırıp çağırdığı bir esnada söz konusu uçaktan kendisini indirmek isteyen Ercan Güvenlik Amirliğinde görevli iki polise hitaben yüksek sesle küfür ettikten sonra yaka kısımlarından geriye itmek sureti ile polis memurlarını darp edip görevinden men ettiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri temin edildiğini, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının turist vizesi izninin 30 Mart 2026’da sona erdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Arkadaşıma içki almıştım ancak uçağa alınmayacağını öğrenince uçak saati gelene kadar hepsini içtim. Ben polisleri darp etmedim” dedi. Zanlı iş kurmak için KKTC’ye geldiğini, içki içip taşkınlık yaptığı için pişman olduğunu belirterek, sorumsuzca davrandım, özür dilerim ama beni cezaevine göndermeyin, bir şans verdin. Her şeyimi satıp buraya geldim”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, yasal statüsü sonlanan zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.