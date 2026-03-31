(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da trafik kazasına neden olan Kazımcan Kaçan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru Murat Bozoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 24.03.2026 tarihinde, saat 08.50 sıralarında, Ortaköy 5. Sokak üzerinde, yönetimindeki MF494 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde seyreden zanlının, Ertaç Tostçu isimli işletme önlerine geldiği esnada o sırada yolda yaya olarak bulunan Suray Hatamova’ya çarpmamak için sola manevra yaptığı esnada aracının sol ön kısmı ile yayaya çarptıktan sonra Ertaç Tostçunun önündeki beton kaldırım ve duvara çarpıp sağa savrularak sağ yan kısmına devrilerek park halinde bırakılan KM 713 plakalı salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpıp durduğunu söyledi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kazımcan Kaçan ve yaya Suray Hatamova’nın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yayanın Kolan British Hastanesine sevk edildiğini kaydetti. Polis, sürücünün tedavisinin ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, yayanın sol ayağından ameliyat edildiğini, 3 vida takıldığını ve yoğun bakımdan çıkarılarak ortopedi servisinde tedavi altına alındığını, kısmen hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.