(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Mehmet Güvenler mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı. Polis, 30 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Marmara bölgesinde park halindeki bir araçta bir şahsın şoför koltuğunda baygın bir şekilde durduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, olay yerine gittiklerinde zanlının tespit edildiğini, araçta yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu düşünülen bir kısmı içilmiş sarma sigara bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde sadece içici oluğunu, uyuşturucu maddeyi bir ay önce Surlariçi’nde bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının uyuşturucu temin ettiği bölgede araştırma yapacaklarını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.