Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından merhum Raif Özgüren anısına düzenlenen “Raif Özgüren Masa Tenisi Anı Turnuvası”nda birinciliği Güren Tilki, ikinciliği Necati Özsoy elde etti.

KTSYD’den verilen bilgiye göre, KTSYD tarafından zaman zaman farklı organizasyonlarla anılan Raif Özgüren, bu yıl KTSYD Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla üyeler arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasıyla anıldı.

KTSYD ve Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde Raif Özgüren’in ailesinin de katılımıyla düzenlenen anı turnuvası Masa Tenisi Federasyonu Salonu’nda yer aldı.

KTSYD Raif Özgüren Masa Tenisi Anı Turnuvasında finali Güren Tilki ile KTSYD Başkanı Necati Özsoy oynadılar. Güren Tilki birinciliği elde etti. Turnuvayı Necati Özsoy ikinci, Hüseyin Evliya ve Hüseyin Köprülü üçüncü olarak tamamladı.

Ödül töreninde KTSYD Başkanı Necati Özsoy, KTSYD eski başkanı Ertan Birinci, Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren ve Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları birer konuşma yaptı.

Ödül töreninde turnuvayı yöneten hakemlere ödüllerini KTSYD yönetim kurulu üyeleri Ali Yöney, Soydan Sakallı, Necati Külahlılar; turnuvada dereceye girenlere ise ödüllerini Necati Özsoy, Ertan Birinci, Mert Özgüren, Mustafa Bekiroğluları verdi. Şampiyon olan Güren Tilki’ye ise Akın Aktunç özel ödül verdi.