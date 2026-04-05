A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması sonrası marş tartışmalarını da beraberinde getirdi. 2002 Dünya Kupası için Tarkan’ın hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı hafızalarda yer ederken, yeni marş hazırlanması yönündeki beklentiler de arttı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Megastar Tarkan'dan A Milli Futbol Takımı için yeni bir marş beklerken, ünlü sanatçı da Almanya'dan Türkiye'ye döndü. Havaalanında muhabirlerle sohbet eden ünlü sanatçı, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

TARKAN'DAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Seneler sonra İstanbul'da verdiği konserlerin etkisi hala süren Tarkan, yeni bir marş hazırlayıp hazırlamamak konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Var olan milli marşımız çok güzel. Yenisine gerek var mı emin olamıyorum? Uçakta gelirken bir şeyler oldu galiba. Bakalım inşallah. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir.”

SİNAN AKÇIL'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Öte yandan Sinan Akçıl da Milli Takım için marş hazırlama konusuna yeşil ışık yaktı. Hatta ünlü müzisyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geleceğini duyurdu.

İLK BESTE RAFET EL ROMAN'DAN

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılacak A Milli Futbol Takımı için ilk hamle Rafet El Roman'dan geldi. “Dolu Dizgin” adlı bir şarkı hazırladı. Şarkının sözleri ise şöyle:

Kırmızı beyaz sancağında

Ay yıldız yanar şafağında

Gümbür gümbür ses verilsin

Türkiye geliyor dolu dizgin

Tribüne doğru salla salla

Önce sağına dön, sonra soluna

Bir selam olsun ey gözünü sevdiğim

Şampiyon kim göreceksin

2026 DÜNYA KUPASI A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

Heyecanla beklenen 2026 Dünya Kupası açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Şampiyonun belli olacağı final karşılaşması ise 19 Temmuz'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev turnuvada Türkiye'nin maçları ise şöyle:

14 Haziran 2026 Türkiye–Avustralya/ TSİ 07.00

19 Haziran 2026 Türkiye–Paraguay/ TSİ 07.00

25 Haziran 2026 Türkiye–ABD/ TSİ 05.00