Nestle, büyük bir soygunda 12 tondan fazla KitKat'ın çalınmasının ardından tedarik durumuyla ilgili güncelleme yayımladı.

İsviçreli gıda devi cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeni KitKat serisinden 413 bin 793 adet çikolata taşıyan bir kamyonun, çikolataları Avrupa genelinde dağıtmak üzere İtalya'nın merkezinden yola çıktığını ancak Polonya'daki planlanan son varış noktasına asla ulaşamadığını açıkladı.

Araç ve malların nerede olduğu bilinmiyor. Nestle, kamyonun tam olarak nerede kaybolduğunu açıklamadı.

Cumartesi günü yayımlanan ayrı bir açıklamada KitKat, kayıp çikolataların benzersiz bir parti koduyla izlenebileceğini belirtti. Çalınan çikolataların parti numaralarını tarayanlar, KitKat'la nasıl iletişime geçileceğine dair talimatlar alacak.

Pazar günü yapılan bir başka güncellemede Nestle sözcüsü şunları söyledi:

İtalya'nın merkezindeki fabrikamızla Polonya'daki varış noktası arasında transit halindeyken 12 ton KitKat ürününün çalındığını doğrulayabiliriz.

Olayı araştırmak için yerel yetkililer ve tedarik zinciri ortaklarımızla yakından çalışıyoruz.

İyi haber: Müşteri güvenliği konusunda endişe yok ve tedarik etkilenmedi.

Geçen yıl Nestle, maliyetleri düşürmek için otomasyona yönelirken dünya genelinde yaklaşık 16 bin kişiyi işten çıkarma planını açıklamıştı.

Tüketim malları devinin patronu, "Daha hızlı değişmeleri" ve "Sektör lideri olarak geleceklerini güvence altına almaları" gerektiğini söylemişti.

Nescafe ve Cheerios gibi ev tipi gıda markalarını da üreten Nestle'nin dünya genelinde yaklaşık 277 bin çalışanı bulunuyor.

O dönemde Nestle'nin CEO'su olan Philipp Navratil şunları söylemişti:

Dünya değişiyor ve Nestle'nin daha hızlı değişmesi gerekiyor.