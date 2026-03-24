Gram altın haftaya yüzde 2,9 düşüşle, güne ise 6 bin 225 TL'den başladı. Gün içerisinde 6 bin TL'nin altını gören gram altın, kuyumcularda 6 bin 792 TL'den, çeyrek altın ise 11 bin 697 TL seviyelerinden işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşü fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kuyumculara akın etti.

Yoğunluğun yaşandığı adreslerden biri de Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi oldu.

"VALLAHİ BİLLAHİ YOK, YEMİN EDERİM YOK" YAZISI ASTI

Sabah saatlerinde bir kuyumcuda altınların kısa sürede tükenmesi üzerine esnaf, çareyi dükkan camına yazı asmakta buldu.

"Vallahi billahi yok, yemin ederim yok." yazısına rağmen müşterilerin ısrarı sürerken, esnaf ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı.

"BİR GRAM DA MI YOK?"

Bir müşterinin "Bir gram da mı yok?" sorusuna kuyumcunun yanıtı ise "Yok abi, olsa kendime ayırırım." oldu.

Öte yandan altın fiyatlarındaki düşüşün talebi artırdığı, kuyumcu esnafının ise yoğunluğa yetişmekte zorlandığı gözlendi.

KAPALIÇARŞI'DA UZUN ALTIN KUYRUKLARI VAR

Bu arada altın fiyatlarındaki düşüş, İstanbul Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te de büyük yoğunluğa neden oldu.

Kapalıçarşı'daki son durumu aktaran NTV Muhabiri Özgür Yılmaz, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştuğunu ve altın fiyatlarının sürekli değiştiğini belirtip, çoğu vatandaşın gram altın almak için geldiğini söyledi.

Farklı illerden bile Kapalıçarşı'ya altın almaya gelenler olduğunu ifade eden Yılmaz, saat 13.00 sıralarında gram altının 6 bin 820 lira, çeyrek altının ise 11 bin 510 lira seviyelerinden satıldığını aktardı.

Özgür Yılmaz gram altının 6 bin 730 liraya kadar düştüğünü de söyledi.

"YILLARDIR BURADAYIZ AMA BİZ BİLE ŞAŞIRIYORUZ"

Kuyumcuların çoğunda altın yok. NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, Kapalıçarşı'da ciddi bir kalabalık olduğunu belirterek “Yıllardır buradayız ama biz bile şaşırıyoruz. Bu ciddi bir kalabalık. Vatandaşlar özellikle gram altın almaya geliyor. Darphane bayramda çalışmadığından dolayı gram altına ciddi bir talep var. Bugünden itibaren darphane tam kapasite çalışıyor. Haftaya gram altın rahat bulunur ama fiyat önemli. Çok ciddi hareketler bu saatten sonra beklememek lazım." dedi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın işlemlere 6 bin 726 liradan başladı. Şu sıralar 6 bin 797 liradan satışa sunuluyor. Çeyrek altın 11 bin 693 lira, yarım altın 22 bin 858 lira, tam altın ise 45 bin 618 liradan alıcı buluyor.