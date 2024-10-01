Güney Kıbrıs'ta Rum polisinin, hakkında uluslararası tutuklama emri olan Portekiz uyruklu bir şahsı, düzenlediği bir operasyonla, Portekiz Büyükelçiliği binasında tutukladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunan Portekiz uyruklu bir şahsın, Güney Kıbrıs’taki Portekiz Büyükelçiliği’ne evrak almak amacıyla gideceği bilgisini alan Rum polisinin, dün sabah gizli bir operasyon düzenlediğini yazdı.

Habere göre ilgili birimler, büyükelçilik çalışanları kılığına girerek, çeşitli evrakları almak için elçiliğe gelen şahsı tutukladılar.

Gazete, şahsın suçu işlediği ülkeye gönderilme sürecinin de başladığını aktardı.